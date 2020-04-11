Бендтнер заявил об амбициях стать тренером – последний клуб форварда оставил Динамо без Лиги Европы

Бывший форвард Арсенала Никлас Бендтнер уже имеет планы после завершения карьеры игрока.

Одиозный датчанин считает, что вполне готов к новой футбольной роли.

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"Одна из целей, которой я хочу достичь – стать тренером. Я действительно хочу пройти курсы, потому что у меня есть все необходимое для этого. Я думаю, что в какой-то момент, до того как мне исполнится 40 или 45 лет, я возьму на себя руководство моим первым клубом", – рассказал Бендтнер в комментарии BT Sport.

Последним клубом 32-летнего форварда был Копенгаген, который он покинул в начале января. Бендтнер еще успел сыграть против Динамо в групповом этапе Лиги Европы 2019/20. Датская команда заняла второе место группы и оставила киевлян за бортом турнира.

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