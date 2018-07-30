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Бендтнер сфотографировался полностью голым у Атлантического океана

21:08 30 Читати українською
Бендтнер сфотографировался полностью голым у Атлантического океана
Никлас Бендтнер / соцсети

Форвард Русенборга Никлас Бендтнер набирается сил перед Лигой чемпионов возле Атлантического океана.

"Лорд Бендтнер" проводит отдых на Багамских островах возле Атлантического океана, о чем он сообщил в своем Инстаграм.

Лига чемпионов, квалификация: Селтик обыграл Русенборг, Аякс без проблем победил Штурм

Датский нападающий Русенборга выложил фото, где он полностью голый входит в воду, и подписал его "Aquaman", ссылаясь к персонажу DC Comics.

1 августа норвежский клуб сыграет ответный матч 2 квалификационного этапа Лиги чемпионов против Селтика. В Глазго клуб уступил со счетом 1:3.

Самая горячая фанатка сборной Англии – она до конца страстно болела за команду "трех львов"

Aquaman

A post shared by Nicklas Bendtner (@bendtner14) on

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Никлас Бендтнер Никлас Бендтнер Русенборг Русенборг Мир
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