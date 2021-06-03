Скандальный нападающий решил завершить выступления в 33 года. Об этом журналист Крис Уитли написал в своем твиттере.

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На профессиональном уровне Бендтнер дебютировал еще в сезоне 2005/06 за лондонский Арсенал. В составе "канониров" с перерывами он провел 7 сезонов. Также датчанин выступал в аренде за Бирмингем, Сандерленд и туринский Ювентус. Позже форвард защищал цвета немецкого Вольфсбурга, Ноттингем Форест, норвежского Русенборга и Копенгагена.

Кроме того, Никлас Бендтнер провел 81 матч в составе сборной Дании, в которых забил 30 мячей. В персональной коллекции трофеев датчанина, в частности, Скудетто с Юве, Кубок и Суперкубок Германии и два чемпионских титула в Норвегии.

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Former Arsenal striker Nicklas Bendtner has announced his retirement from football at the age of 33. pic.twitter.com/vykmOclEj4 — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 3, 2021