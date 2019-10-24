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Бендтнер назвал оптимальный результат для Копенгагена в матче с Динамо

19:33 55 Читати українською
Бендтнер назвал оптимальный результат для Копенгагена в матче с Динамо
Никлас Бендтнер / ekstrabladet.dk

Форвард Копенгагена Никлас Бендтнер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

 

"Этот матч будет отличаться от моих предыдущих в Украине. У Копенгагена есть четыре очка после двух туров, хотим продолжить серию без поражений.

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Конечно, настраиваемся на победу, но не исключаю, что матч будет равным. При таких условиях, ничья будет тоже положительным результатом. Нет, не чувствую себя звездой, я просто часть команды", – цитирует Бендтнера Футбол News.

Напомним, матч Динамо – Копенгаген состоится уже сегодня, 24 октября, начало в 22:00.

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Динамо Киев - Копенгаген Никлас Бендтнер Никлас Бендтнер Копенгаген Копенгаген Лига Европы
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