Мехди Бенатия продолжит свою карьеру в Парме, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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33-летний марокканец уже согласовал детали личного контракта с клубом. Срок сотрудничества рассчитан до конца нынешнего сезона и будет автоматически продлен, если Парма сохранит прописку в элитном итальянском дивизионе (после 18-ти туров 19-е место).

Напомним, Мехди выступал за Ювентус в 2016-2019 годах, после чего перебрался в катарский Аль-Духайль. Также Бенатия имеет опыт выступлений в Серии А за Удинезе и Рому.

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