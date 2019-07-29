toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бен-Йеддер отказался от космического предложения из Китая

13:13 53 Читати українською
Бен-Йеддер отказался от космического предложения из Китая
Виссам Бен-Йеддер / Reuters

Нападающий Севильи не решился на переезд в Поднебесную этим летом.

Виссам Бен-Йеддер отказал китайскому Бэйцзин Гоань, информирует L'Еquipe.

Трансфер Бейла в Китай сорвался – журналист BBC назвал причину

Французу предложили 12 млн евро в год, однако даже такая сумма не убедила его в необходимости переезда в Китай. Форвард планирует остаться в Севилье еще как минимум на один сезон. Его действующий контракт с андалусийцами рассчитан до 2021 года.

Миранда официально перешел в китайский клуб, который охотится за Бейлом

В прошлом сезоне Ла Лиги Бен-Йеддер отметился 18 голами и 9 ассистами, что позволило ему занять шестую строчку бомбардирской гонки чемпионата Испании.

blog_ava
Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск
03:07
3128
Теги
Испания Трансферы Китай Севилья Севилья Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
21
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук