Бен-Йеддер отказался от космического предложения из Китая

Нападающий Севильи не решился на переезд в Поднебесную этим летом.

Виссам Бен-Йеддер отказал китайскому Бэйцзин Гоань, информирует L'Еquipe.

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Французу предложили 12 млн евро в год, однако даже такая сумма не убедила его в необходимости переезда в Китай. Форвард планирует остаться в Севилье еще как минимум на один сезон. Его действующий контракт с андалусийцами рассчитан до 2021 года.

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В прошлом сезоне Ла Лиги Бен-Йеддер отметился 18 голами и 9 ассистами, что позволило ему занять шестую строчку бомбардирской гонки чемпионата Испании.