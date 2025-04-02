Бен Йеддер нашел себе новый клуб – он будет играть в стране союзника России в войне против Украины
2 апреля 06:00 - Читати українською
Экс-форвард сборной Франции Виссам Бен Йеддер продолжит карьеру в Иране.
Иранский Сепахан на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего Виссама Бен-Йеддера. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали сотрудничества неизвестны.
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Француз долгое время находился без клуба. В последнее время имя Бен Йеддера было связано с судами – на него в суд подала бывшая жена, обвинив форварда в домашнем насилии.
Сепахан занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Ирана.
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