Иранский Сепахан на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего Виссама Бен-Йеддера. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали сотрудничества неизвестны.

Экс-тренера Шахтера резко раскритиковали после фиаско – работу Де Дзерби назвали "ошибкой"

Француз долгое время находился без клуба. В последнее время имя Бен Йеддера было связано с судами – на него в суд подала бывшая жена, обвинив форварда в домашнем насилии.

Сепахан занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Ирана.

Від скромного Ам'єна до перлини Ліги чемпіонів – забивав Шахтарю і розцвів майже у 30 років