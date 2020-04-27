Бен-Йеддер может перебраться в АПЛ либо Примеру – у Монако единственный шанс удержать форварда

Нападающий французского Монако Виссам Бен-Йеддер в ближайшее трансферное окно рискует оказаться в эпицентре охоты европейских грандов.

Ведущие клубы Англии и Испании претендуют на форварда сборной Франции, сообщает AS.

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Бен-Йеддер может оформить возвращение в Ла Лигу, где уже защищал цвета Севильи. На Пиренеях в его услугах заинтересованы Реал, Атлетико и Валенсия. Другой вариант 28-летнего нападающего – переезд на Туманный Альбион. Интерес к Бен-Йеддеру проявляют оба манчестерских гранда, а также Ливерпуль и Арсенал.

Последним шансом удержать его в Монако является попадание княжеского клуба в еврокубки. На вынужденную паузу монегаски ушли на 9-м месте в Лиге 1.

К слову, Виссам Бен-Йеддер в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 мячей.

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