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Бен Арфа продолжит карьеру в Ла Лиге – скандальный игрок удивил выбором нового клуба

16:27 115 Читати українською
Бен Арфа продолжит карьеру в Ла Лиге – скандальный игрок удивил выбором нового клуба
Хатем Бен Арфа / RMC

Бывший нападающий сборной Франции, ПСЖ и ряда европейских клубов Хатем Бен Арфа близок к подписанию контракта с представителем испанской Ла Лиги.

Игрок согласовал детали контракта с Валядолидом, информирует Mundo Deportivo. В ближайшее время Бен Арфа подпишет контракт, который будет рассчитан до окончания текущего сезона.

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Напомним, что сейчас Бен Арфа находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был французский Ренн, за который он сыграл 26 матчей и забил 7 голов в прошлом розыгрыше Лиги 1.

Ранее появлялась информация об интересе к Бен Арфа со стороны Сент-Этьена и Фиорентины. Игрок также имел предложения из Саудовской Аравии и Китая, но не захотел покидать Европу.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа Вальядолид Вальядолид
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