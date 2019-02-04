Бен Арфа будет судиться с ПСЖ – на кону 8 млн евро

Бывший полузащитник ПСЖ, а ныне игрок Ренна Бен Арфа имеет финансовые претензии к бывшему клубу.

Бен Арфа подал в суд на парижский клуб, сообщает RMC.

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31-летний хавбек считает, что ПСЖ нанес ущерб его карьере отстранив игрока от основной команды во второй половине сезона 2017/18. Француз требует от бывшего клуба 8 млн евро.

Напомним, Бен Арфа перешел в ПСЖ в 2016 году, а в 2018-м присоединился к Ренну на правах свободного агента. В сезоне 2017/18 полузащитник не провёл за парижский клуб ни одного матча из-за конфликта с тогдашним наставником Унаи Эмери.

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