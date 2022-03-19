"Сейчас российские футболисты молчат, ведь у них жопа в тепле: большие зарплаты, состояния, хоромы. Понятно, что они не будут говорить о чужой для них стране. Те, кто хотел, уже высказали свою позицию.

Береза: Тимощук – это падаль, ненужное звено в эволюции

О Ракицком многие годы кричали, что он сепаратист, но я знал, насколько он любит Донецк и Украину. Ярослав в первые дни войны покинул Зенит и сказал, что он думает о войне.

Есть пример Тимощука, избравшего другой путь. Я бы как-то мог его понять, будь он из восточных областей Украины, но он из Луцка. Сейчас действительно вся Украина едина, как никогда. Патриотизм в каждом уголке нашей страны настолько высок, что даже сложно подобрать слова. Что касается позиции Тимощука – у меня сначала был шок, но это его решение, и я не хочу это обсуждать. У нас есть свои герои, которыми стоит восхищаться. Такого, как Тимощук, нужно вычеркнуть из истории Украины", – цитирует Белого официальный сайт Руха.

Напомним, у Максима также есть опыт выступлений в чемпионате страны-оккупанта – в 2017 году он защищал цвета махачкалинского Анжи.

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