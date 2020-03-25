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Белый: Переход в Анжи – самая большая ошибка в моей футбольной карьере

06:30 12 Читати українською
Белый: Переход в Анжи – самая большая ошибка в моей футбольной карьере
Максим Белый / Фото из открытых источников

Защитник львовского Руха Максим Белый, права на которого принадлежат луганской Заре, рассказал о каком своем трансфере жалеет больше всего.

"После ухода из Хайдука у меня был вариант с возвращением в Зарю, но я принял другое решение. До сих пор считаю переход в Анжи самой большой ошибкой в ​​своей карьере. Думаю, что существенно потерял во времени, деньгах и во всем остальном", – рассказал Белый в интервью пресс-службе Профессиональной футбольной лиги.

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Напомним, после года выступлений в Хорватии Максим в 2017 году перешел в российский Анжи, за который так и не сыграл ни одного официального матча. Сейчас Белый на правах аренды выступает за львовский Рух, в который перешел в начале февраля 2020 года.

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