Белый: Главное для Мариуполя не перегореть в матче с Юргорденом

Защитник Мариуполя Максим Белый прокомментировал готовность команды к матчу квалификации Лиги Европы против Юргордена.

"После обидного поражения от Зари настроение, конечно, не самое лучшее. Но времени расстраиваться у нас нет. Впереди – тяжелая игра за престиж не только клуба, но и страны. Соперник у нас непростой. Разбирали их последнюю игру в чемпионате Швеции против Хеккена.

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Команда очень опытная, атакующая, хорошо организованная, имеет отличную поддержку болельщиков. Поэтому, нас ждет тяжелейший матч.

Естественно, будет волнение – у нас из всей команды в еврокубках прежде играли только трое: я, Худжамов и Фомин. Но опыт – дело наживное. Вспомните, как в 2014 Заря дебютировала в Лиге Европы: тоже все без опыта, но дошли до плей-офф и были в пяти минутах от выхода в группу.

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Поэтому самое важное для Мариуполя – провести стартовый отрезок матча максимально собранно. От этого будет зависеть, как все сложится дальше. Главное, не перегореть. Длинная дорога, конечно, может сказаться на нашем функциональном состоянии, но что делать? Зато во время игры точно не будет жарко, как в воскресенье в Запорожье", – цитирует Белого Сегодня.