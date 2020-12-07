"Правда ли, что Луческу отправлял за мной личный самолет и мы вместе полетели в Румынию? И да, и нет. История несколько преувеличена. Я действительно тогда прилетел в Киев завершить переговоры и пройти медобследование.

Супряга розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єру – форвард Динамо мріє про кубок Ліги чемпіонів

После этого должен был возвращаться в Румынию, в лагерь молодежной сборной. А Луческу также планировал в этот день лететь домой в Бухарест. Он предложил. Так все и произошло. Можно сказать, он подвез меня. Этот чартер не был предназначен именно для меня.

Я не сразу дал согласие на переход в Динамо? Не совсем так. Я знал об интересе Динамо где-то за месяц до перехода сюда. Но предложение поступило не сразу. Никогда не говорил, что не хотел бы играть здесь, Динамо – великий клуб с великолепной историей, тренером и болельщиками. Для меня это большой вызов. И кто не хочет играть в ЛЧ?

Для меня всегда было мечтой сыграть в АПЛ, эта мечта до сих пор присутствует, поскольку у меня до сих пор есть контракт с Брайтоном. По договоренности я должен вернуться в Брайтон после завершения сезона. Но это футбол, ты никогда не знаешь, что может произойти.

Динамо арендовало без права на выкуп? Верно. Но это футбол. Посмотрим что будет дальше. Мое будущее в следующем сезоне для меня загадка. Все меняется очень быстро, я готов к любому результату", – поделился Белуце в интервью Sportarena.

"Динамо? Мій телефон просто розривався": Ніка Сітчінава вижив у війні з Росією, веде Інгулець і чекає Вернидуба