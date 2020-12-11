Международная федерация футбола выбирает самого достойного из представителей тренерского цеха.

За звание лучшего тренера 2020 года от ФИФА поборятся наставник Баварии Ганс-Дитер Флик, руководитель Ливерпуля Юрген Клопп, а также аргентинский специалист Лидса Марсело Бьелса.

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Именно представитель мюнхенцев является фаворитом в этой гонке, немецкий тренер оформил требл, получив трофей Лиги чемпионов, золотые медали Бундеслиги, а также победил в Кубке Германии.

Победитель определится 17 декабря на церемонии награждения.

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