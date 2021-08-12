Бьелса продлил контракт с Лидсом
Марсело Бьелса оставил свою подпись на новом контракте с Лидсом, сообщает официальный сайт клуба.
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Соглашение между "павлинами" и 66-летним специалистом рассчитано до лета 2022-го. Лидс креативно объявил новость, опубликовав фото ведра, на котором обычно сидит Бьелса во время матчей свои команды. Напомним, аргентинец возглавляет Лидс с 2018-го и вывел своих подопечных в элитный дивизион.
В прошлом сезоне АПЛ Лидс финишировал на 9-й строчке.
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