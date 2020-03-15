Бьелса не собирается отменять тренировки Лидса несмотря на предостережения медиков

Аргентинский тренер Марсело Бьелса не хочет корректировать свои планы относительно подготовки команды.

Пандемия коронавируса COVID-19 остановила все футбольные турниры в Англии, большинство футболистов находится на карантине, старательно выполняя указания медиков. А наставник Лидса Марсело Бьелса продолжает проводить тренировки, информирует Fox Sports.

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

Медицинский штаб клуба против такого решения и надеется, что на встрече представителей клубов и руководства футбольной ассоциации, запланированной на 17 марта, будет принят официальный запрет на тренировки во время карантина.

К слову, Лидс сейчас лидирует в Чемпионшипе. Бьелса, который известен своим фанатичным подходом к тренировкам и тактическим нюансам, возглавил команду в июне 2018-го. Аргентинец запомнился успешной работой в Атлетике, а также в сборных Аргентины и Чили.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині