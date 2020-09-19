"Павлины" проявляют интерес к вингеру команды Стивена Джеррарда, сообщает The Athletic.

Пайе отказался от возвращения в чемпионат Англии – его лично приглашал наставник новичка АПЛ

Наставник Лидса Марсело Бьелса лично заинтересован в подписании Кента. Аргентинский специалист сделал 23-летнего англичанина новой целью на трансферном рынке. В свою очередь йоркширцы вышли из борьбы за другого воспитанника Ливерпуля – Харри Уилсона, в прошлом году хорошо проявившего себя в аренде в Борнмуте.

К слову, в нынешнем сезоне Райан Кент провел 7 матчей в шотландской Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.

"Він вважає, що гравці – це машини": Б'єлса, який шокував Ліверпуль, перевіряв стопи Почеттіно і "викрадав" нареченого