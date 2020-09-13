Главный тренер Лидса Марсело Бьелса умудрился сделать шоу даже из комментария после матча первого тура АПЛ против Ливерпуля (3:4).

Аргентинский специалист был не слишком доволен работой своего переводчика и перед камерами начал раздавать ему советы.

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"Говори громче!" – крикнул Бьелса после перевода первого комментария. Переводчик заговорил несколько увереннее, но в конце тренер Лидса снова имел претенезии к эмоциональности своего помощника. Похоже, такие курьезы не редкость, потому что оба с улыбкой восприняли довольно абсурдную ситуацию.

Напомним, Лидс начал сезон сумасшедшим поражением от Ливерпуля со счетом 3:4.

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