Шорт-лист боссов "шпор" пополнился двумя звездными кандидатурами, сообщает Football Insider.

Симоне Индзаги заинтересовал гранды АПЛ

Тоттенхэм хочет сделать ставку на опытного специалиста. Этим требованиям лондонцев вполне соответствует культовый Марсело Бьелса. Аргентинец со второй попытки вывел в АПЛ Лидс и уверенно удержал его в элите. Альтернативный претендент – экс-наставник Ливерпуля и Ньюкасла Рафа Бенитес. Испанец в данный момент находится без работы, но живет с семьей в Англии.

К слову, до конца сезона обязанности коуча Тоттенхэма исполняет 29-летний Райан Мейсон, который уже стал самым молодым тренером АПЛ в истории.

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