Бьелса может возглавить Рому

Главный тренер английского Лидса Марсело Бьелса стал кандидатом на пост наставника итальянской Ромы.

Аргентинский специалист – новый фаворит на пост тренера "волков", сообщает Sky Sport Italia.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, после провала переговоров с Антонио Конте боссы Ромы обратили внимание на Бьелсу. Опытный тренер сейчас работает с Лидсом, который вывел в плей-офф Чемпионшипа, но не смог получить путевку в АПЛ. Из-за этой неудачи он может покинуть Элланд Роуд.

Назначение Бьелсы станет спорным, ведь летом 2016 года он подписал контракт с самым принципиальным соперником Ромы – Лацио. Правда, с "орлами" аргентинец не проработал и месяца. Из-за разногласий с боссами клуба он покинул Лацио еще в предсезонный период.

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