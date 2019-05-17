Бьелса: Я допустил ошибки, которых достаточно, чтобы меня уволили

Тренер Лидса Марсело Бьелса не уверен, что клуб продолжит доверять ему.
Аргентинец поделился мыслями относительно своего будущего.
"Сейчас неудобно говорить о будущем. Вы знаете, как происходит этот процесс. Если клуб предложит мне остаться, я выслушаю их предложение. Были допущены ошибки, которые приводят к сомнениям относительно главного тренера.
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Если есть ресурсы чего-то достичь, но ты этого не достигаешь, если есть возможность даже с трудом добраться до цели, а ты не добираешься, нужно готовиться к худшим итогам.
Я не смог найти решение в матче с Дерби. А находить решение – моя работа", – цитирует Бьелсу The Times.
Напомним, Лидс проиграл Дерби в полуфинале плей-офф Чемпионшипа и потерял шансы на выход в АПЛ.
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