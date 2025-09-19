В матче четвертого тура Серии А встречались Лечче и Кальяри. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 4-й тур

Лечче – Кальяри – 1:2

Голы: Тьягу Габриэль, 5, – Белотти, 33, 71 (пенальти)

Программу четвертого тура Серии А открыл матч Лечче против Кальяри. Хозяева очень хотели улучшить свое турнирное положение, ведь перед началом встречи занимали последнее место в таблице. Это стремление вылилось в быстрый гол – уже на 5-й минуте защитник Лечче Тьягу Габриэль воспользовался ужасной игрой Кальяри в обороне и в упор расстрелял ворота, открыв счет. Кальяри отыгрался еще в первом тайме – Андреа Белотти воспользовался аналогичным подарком защиты Лечче и без помех замкнул прострел в пустые ворота.

Второй тайм прошел в вязкой борьбе, команды заметно физически подсели, стало намного больше нарушений. В конце концов, одно из таких нарушений и решило судьбу встречи: по иронии судьбы, автор забитого мяча в ворота Кальяри Тьягу Габриэль неосторожно сыграл в штрафной площади и сфолил против Андреа Белотти. После просмотра VAR судья указал на 11-метровую отметку, и сам пострадавший реализовал приговор. Лечче пытался сравнять счет, но тщетно. Кальяри побеждает Лечче, которое точно останется на последнем месте после четвертого тура Серии А.

