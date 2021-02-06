Неординарный эпизод случился во время матча Аталанта – Торино (3:3) в рамках 21-го тура Серии А.

Капитан "быков" Андреа Белотти на 33-й минуте встречи в борьбе с Кристианом Ромеро упал на газон возле штрафной Аталанты. Арбитр назначил штрафной удар, и дал защитнику бергамасков желтую карточку.

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Спас ситуацию сам Белотти. Форвард признал, что Ромеро его не касался, и туринцы не стали исполнять штрафной, а отдали мяч сопернику. Интересно, что на тот момент Торино проигрывал со счетом 0:3.

Похоже, фортуна любит честность, ведь гости еще до перерыва сумели отквитать два мяча (один из них забил Белотти), а во втором тайме сумели избежать поражения.