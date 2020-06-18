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Белотти может оказаться в Интере

00:20 - Читати українською
Белотти может оказаться в Интере
Андреа Белотти / LaPresse

Лидер итальянского Торино Андреа Белотти в ближайшее трансферное окно может перейти в миланский Интер.

"Нерадзурри" после нескольких трансферных неудач заинтересовались форвардом сборной Италии, сообщает Transfermarketweb.

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Торино не собирается продавать Белотти, который имеет еще 2 года по контракту с туринцами. Позиция самого капитана "быков" пока неизвестна, однако очередной неудачный сезон родной команды может простимулировать переход Белотти в состав одного из грандов Серии А. Ранее нападающим активно интересовался Наполи.

В нынешнем сезоне Андреа Белотти провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.

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Теги
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