Во вторник, 5 августа, состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между фарерским КИ Клаксвиком и белорусским Неманом (2:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд (первый матч)

КИ Клаксвик – Неман – 2:0

Голы: Йонсен, 26, Клеттскард, 45+1

На синтетическом поле в Торсхавне КИ Клаксвик сражался с Неманом за право встретиться в следующем раунде квалификации Лиги конференций с испанским Райо Вальекано. Хозяева сделали существенную заявку на проход дальше.

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Капитан фарерцев, 35-летний форвард Палл Клеттскард, забивал в двух предыдущих противостояниях своей команды – с финским Сейняоеном и сербскими Радничками. Забил он и Неману – перед самым перерывом, увеличив преимущество своей команды.

Первый же гол хозяева забили с третьей попытки – затяжная позиционная атака завершилась тремя ударами по воротам белорусов: в первом случае гостей спасла перекладина, во втором – нога защитника; с добиванием Йонсена никто не справился.

Отметим, что КИ Клаксвик является полупрофессиональной командой. Большинство игроков имеют основные профессии и тренируются по вечерам. Днем – учеба и работа.

Ответный матч состоится через неделю.