Защитник Динамо Алан Аусси продолжит свои выступления в чемпионате Беларуси.

Торпедо-БелАЗ на своем официальном сайте объявил, что Алан Аусси останется в команде до конца нынешнего сезона.

Лига конференций: украинцы забивают, ассистируют и сенсационно вылетают – результаты матчей 2-го раунда квалификации

К слову, центрбек перешел в белорусский клуб прошлой осенью на правах аренды из киевского Динамо. Новое соглашение заключено на аналогичных условиях.

Отметим, что 20-летний центральный защитник перебрался в Динамо из академии Шахтера, но за первую команду киевлян еще не играл. В составе Торпедо Аусси провел 25 поединков, записав в свой актив гол и результативную передачу.

Интер разгромил Динамо: трагикомедия ошибок, бледный Цыганков, тревога перед Лигой чемпионов усиливается