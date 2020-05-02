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Белорусский клуб из-за коронавируса ехал на матч чемпионата в непривычных условиях – это не помогло избежать унижения

21:51 12 Читати українською
Белорусский клуб из-за коронавируса ехал на матч чемпионата в непривычных условиях – это не помогло избежать унижения
Днепр Рогачев / Фото из открытых источников

Несмотря на заявления руководства белорусского государства об отсутствии значительных проблем с COVID-19 в стране футбольные клубы продолжают перестраховываться.

Второлиговый Днепр из Рогачева отправился на очередной матч чемпионата против местного Полоцка специальным транспортом. Команда прибыла на поединок в изолированном персональном купейном вагоне поезда.

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"Выражаем огромную благодарность Белорусской железной дороге, которая предоставила нам новейший изолированный вагон с расположением "по два" в купе по маршруту Гомель – Рогачев – Полоцк. Это позволило максимально обезопасить игроков во время пандемии и создать комфортные условия для переезда", – сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети Вконтакте.

К слову, такие меры безопасности не очень помогли команде на футбольном поле: Днепр разгромно уступил своему сопернику со счетом 2:8 и занял последнюю, одиннадцатую, строчку в группе В Второй лиги белорусского первенства.

Напомним, чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

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