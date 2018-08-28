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Белоног перешел из Зирки в Олимпик

17:24 34 Читати українською
Белоног перешел из Зирки в Олимпик
Дмитрий Белоног / ФК Олимпик

Хавбек Зирки Дмитрий Белоног будет играть за донецкий Олимпик.

Донецкий клуб арендовал 23-летнего полузащитника на один сезон с правом выкупа, сообщает официальный сайт Олимпика.

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Последним клубом Билонога была кропивницкая Зирка, которая по итогам прошлого сезона опустилась в Первую лигу. Белоног провел в УПЛ 30 матчей и забил 6 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Билонога было заинтересовано киевское Динамо, хавбек даже был в киевском клубе на просмотре.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Олимпик Олимпик Зирка Зирка Дмитрий Белоног Дмитрий Белоног
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