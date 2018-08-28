Белоног перешел из Зирки в Олимпик

Лига чемпионов — 20:58 904
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Динамо – Аякс: стартовые составы на матч плей-офф Лиги чемпионов
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Виктор Цыганков – "новый босс Динамо", за которого уже дают под 20 миллионов и говорят в ЕвропеЛига чемпионов — 20:56 315
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Ярмоленко в стартовом составе Вест Хэма на матч против УимблдонаАнглия — 20:55 257
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"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход ЛунинаИспания — 19:20 446
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Варди и Кэхилл завершили карьеру в сборной АнглииАнглия — 17:37 88
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