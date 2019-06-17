Белоног оформил дубль после выхода на замену и помог минскому Динамо одержать разгромную победу

Нападающий Дмитрий Белоног продолжает демонстрировать великолепную форму в чемпионате Беларуси.

Беларусь. Высшая лига, 11 тур

Динамо Минск – Энергетик-БГУ – 6:1

Голы: Зубович, 25, 29, Билоног, 62, 80, Треботич, 86, 88 – Васильев, 10

Удаление: Гречишко, 42 (Энергетик)

На этот раз украинский форвард Динамо Минск отметился двумя мячами в матче с Энергетиком-БГУ.

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Уже традицией стало то, что Белоног показывает высокую результативность после выходов на замену. В перерыве он вышел вместо Зубовича, который успел забить два мяча в первой половине.

Дмитрий решил не отставать от конкурента и также оформил дубль, забив свои третий и четвертый голы в текущем чемпионате. Итоговая победа Динамо – 6:1.

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