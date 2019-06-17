toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Белоног оформил дубль после выхода на замену и помог минскому Динамо одержать разгромную победу

08:52 33 Читати українською
Белоног оформил дубль после выхода на замену и помог минскому Динамо одержать разгромную победу
Дмитрий Билоног / Фото ФКДМ

Нападающий Дмитрий Белоног продолжает демонстрировать великолепную форму в чемпионате Беларуси.

Беларусь. Высшая лига, 11 тур

Динамо Минск – Энергетик-БГУ – 6:1

Голы: Зубович, 25, 29, Билоног, 62, 80, Треботич, 86, 88 – Васильев, 10

Удаление: Гречишко, 42 (Энергетик)

На этот раз украинский форвард Динамо Минск отметился двумя мячами в матче с Энергетиком-БГУ.

Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног

Уже традицией стало то, что Белоног показывает высокую результативность после выходов на замену. В перерыве он вышел вместо Зубовича, который успел забить два мяча в первой половине.

Дмитрий решил не отставать от конкурента и также оформил дубль, забив свои третий и четвертый голы в текущем чемпионате. Итоговая победа Динамо – 6:1.

Альбасете – Мальорка: Зозуля остается без Примеры – украинец едва не стал героем и приближается к уходу

blog_ava
Сборная Украины узнала соперников на летней Всемирной универсиаде
06:30
148
Теги
Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Дмитрий Белоног Дмитрий Белоног
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
53
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук