Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед ближайшее время не примет участия в соревнованиях.

По словам отца 20-летней атлетки, Дарья Белодед планирует отдохнуть после выступления на ОИ-2020. Когда она вернется в спорт пока неизвестно.

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"Два, три, четыре месяца, полгода – не знаю. Будет видно по ее состоянию. Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить", – сказал Геннадий Белодед в интервью телеканалу UA: Перший.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Дарья Белодед завоевала первую в истории Украины награду в женском дзюдо, это также дебютная олимпийская медаль для самой атлетки и сборной Украины на Играх в Токио.

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