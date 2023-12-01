В матче Ла Лиги с Райо Вальекано (0:0), который был сыгран 5 ноября, универсальный полузащитник "бланкос" Джуд Беллингем получил вывих. Как информирует The Athletic, в стане мадридского клуба считают, что у игрока есть риск рецидива – чем моложе футболист, тем выше вероятность повторного вывиха.

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Сообщается, что решить эту проблему может только операция, по итогам которой Джуд не сможет играть минимум два месяца. "Рано или поздно игроку, вероятно, придется перенести операцию, однако подождать можно день, неделю, сезон или дольше", – говорится в материале.

В качестве альтернативного варианта в Реале рассматривают возможность кконсервативного лечения.

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