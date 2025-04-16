Полузащитник Реала Джуд Беллингем высказался относительно разногласий между игроками в раздевалке накануне важного матча в ЛЧ.

"Это футбол. Вполне нормально, что на поле бывают напряженные моменты – эмоции на пределе. У нас совсем другие отношения. Мы должны быть настолько откровенными и честными друг с другом.

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СМИ придают этому большее значение, чем мы. Что касается психологической устойчивости, я считаю, что невозможно выйти на такой матч, если ты не готов на 100%. Мы готовы, вдохновлены и с нетерпением ждем этого момента", – цитирует Беллингема Marca.

Напомним, недавно была информация, что английский полузащитник и Антонио Рюдигер подрались на тренировке.

Матч между Реалом и Арсеналом состоится сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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