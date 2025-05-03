Полузащитник Реала Джуд Беллингем не получил серьезной травмы на тренировке и сможет сыграть против Сельты в 34-м туре Ла Лиги.

2 мая болельщики мадридского Реала застыли в ожидании, когда узнали о повреждении на тренировке Джуда Беллингема.

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Однако уже через день после досадного инцидента английского полузащитника вновь заметили вместе с командой во время подготовки к игре против Сельты в 34-м туре чемпионата Испании, которая состоится 4 мая.

Звездный игрок избежал серьезного повреждения и тренируется в основной группе королевского клуба, сообщил журналист Гильермо Рай в X.

Добавим, что после вылета из ЛЧ и поражения в финале Кубка Короля от Барселоны (2:3) Реал все еще сохраняет надежды на завоевание титула Ла Лиги. После 33-х туров "бланкос" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "блаугранас" на 4 зачетных пункта. Уже в 35-м туре Реал отправится на выездной матч против Барселоны с надеждой сократить отставание от первого места.

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