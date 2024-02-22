Центральный защитник Реала Антонио Рюдигер вернётся в расположение команды в следующем матче "бланкос" с Севильей. Как информирует Marca, это – первая из двух хороших новостей, которая пришла из лазарета Реала. Вторая новость касается Беллингема – Джуд сможет вернуться на поле 2-го марта в гостевом матче с Валенсией. Таким образом, англичанин сможет сыграть против украинского форварда Романа Яремчука.

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Напомним, что Джуд получил травму в матче с Жироной после столкновения с Пабло Торре. Перед этой встречей он уже страдал от дискомфорта в левой лодыжке. Сейчас его цель – полностью восстановиться, чтобы не чувствовать боль в ноге.

Сообщается, что окончательное решение по доступности Беллингема к игре с Валенсией остаётся за самим игроком.

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