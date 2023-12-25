Хорватский доктор Реала Нико Михич был слишком неосторожен с Джудом Беллингемом, за что лишился работы.

В матче с Райо Вальекано 5 ноября Джуд Беллингем вывихнул плечо. Врач "бланкос" Нико Михич сообщил главному тренеру команды Карло Анчелотти о том, что англичанин может вернуться в строй через несколько дней к игре с Брагой в Лиге чемпионов. В итоге итальянский специалист включил Джуда в заявку, но не выпустил на поле.

Лунин заставил Реал сомневаться в Кепе – рождественская головная боль для Анчелотти

В следующем матче Реала с Валенсией Беллингем уже отсутствовал в заявке, как и в матчах сборной Англии. Как информирует Relevo, Реал решил проконсультироваться по поводу Беллингема с врачом Мануэлем Лейесом. Мадридский клуб доверяет ему после успешных операций Эдера Милитао и Тибо Куртуа в начале этого сезона.

Лейес заявил, что Реалу не стоило позволять Беллингему играть в матче с Брагой. Англичанину следовало запретить тренировки в общей группе в течение 10 дней, ведь риск повторного вывиха плеча был слишком велик.

Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес был в ярости из-за того, что Михич слишком легкомысленно отнесся к травме звездного игрока. Хорватский врач была уволен через несколько дней после домашнего матча Реала с Брагой.

Золоті 60-ті і сива давнина: Гаррінча у лапах поліції, предтеча Трубіна 113 років тому і ще 29 фото "старої школи"