Хавбек сборной Англии роскошно начал карьеру в Мадриде – 6 голов и 1 ассист в 6 матчах. Последний гол 20-летнего Джуда Беллингема в добавленное время принес Реалу победу над Унионом в первом туре Лиги чемпионов. Новичок "сливочных" сенсационно стал лучшим бомбардиром команды на данный момент.

"Не сознавал, какой Реал большой клуб": Беллингем рассекретил альтруистическую цель

Тем неприятнее была сегодняшняя новость для Карло Анчелотти. Беллингем из-за боли в желудке пропустил тренировку Реала. Состояние англичанина еще будет оцениваться, но есть риск, что он не сыграет в мадридском дерби против Атлетико, до которого осталось два дня. Об этом сообщает AS.

Матч Атлетико – Реал Мадрид состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало игры – в 22:00 по Киеву. Команда Карло Анчелотти выиграла все 5 предыдущих поединков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. "Матрацники" сыграли 4 матча, в которых набрали 7 очков – это 7 позиция в чемпионате.

Реал на последних секундах вырвал победу над Унионом в ЛЧ – Беллингем испортил дебют Бонуччи