В прошлом сезоне совершил настоящий прорыв. Играя на позиции "десятки" Беллингем забил 23 гола и отдал 13 ассистов. Однако в нынешней кампании англичанину пришлось переместиться ниже, что повлияло на его статистику.

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С приходом Килиана Мбаппе наставнику Реала пришлось искать место для еще одного атакующего игрока. Карло Анчелотти решил эту проблему, выпуская Джуда в центре поля. Это привело к резкому снижению его результативности – лишь один гол и четыре ассиста на данный момент.

По информации Marca, Беллингема разочаровало такое использование его навыков. Однако англичанин никоим образом не выказал своего настроения в клубе, профессионально выполняя наставления Анчелотти. В то же время Джуд продолжает наслаждаться игрой за сборную, где его ставят на любимую позицию, а он оформил гол + ассист за три матча Лиги наций.

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