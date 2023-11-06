Англичанин Джуд Беллингем получил повреждение, но оно оказалось незначительным.

Мадридский Реал в рамках 12 тура испанской Ла Лиги не смог обыграть Райо Вальекано (0:0) и уступил лидерство Жирони, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Реал расписал ничью с Райо Вальекано, потеряв первое место – Довбык и Цыганков захватили единоличное лидерство в Примере

На 10 минуте матча неудачно упал на газон лидер "сливочных" Джуд Беллингем, в результате чего получил повреждение плеча.

"У Беллингема проблема с плечом. Он немного пострадал, но мог играть. В понедельник ему сделают тесты. Не думаю, что это что-то серьезное", – цитирует Анчелотти. Marca.

Следует отметить, Джуд провел в составе Реала 14 матчей в нынешнем сезоне, в которых отличился 13 голами и тремя ассистами.

"Мама все еще застилает ему кровать": Беллингем – об отце, забившем 700 голов, топ-встрече с Зиданом и "Золотой мяч"