"Еще одна победа. Спасибо болельщикам Реала за поддержку", – написал Лунин в социальной сети Instagram.

Лунин высказал "претензии" игрокам Реала после победы над Гранадой: "У меня отмерзли пальцы"

Пост украинца прокомментировал полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем. В комментарии англичанин пошутил: "Снова разогрей пальцы, дружище". Таким образом он отреагировал на послематчевое интервью Лунина, в котором тот пожаловался на отсутствие работы в игре с Гранадой, заявив, что у него "отмерзли пальцы".

Напомним, после 15-ти туров Реал имеет одинаковое количество очков с Жироной (по 38), но опережает каталонцев по лучшим показателям.

Реал вернулся на вершину Ла Лиги, спокойно переиграв Гранаду – Лунин вышел в основе, но остался без работы