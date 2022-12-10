Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел в стартовом составе матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции. Как следствие, он стал самым молодым англичанином, игравшим в четвертьфиналах Мундиалей, сообщает Opta.

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Предыдущий рекорд принадлежал форварду Уэйну Руни, который в 2006 году сыграл с Португалией в возрасте 20 лет и 250 дней. Беллингему – 19 лет и 164 дня.

Напомним, победитель дуэли между Англией и Францией встретится в полуфинале турнира со сборной Марокко, которой уже удалось выбить с ЧМ Испанию и Португалию.

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