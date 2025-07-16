Джуд Беллингем перенес плановую операцию на плече, чтобы положить конец проблеме, которая беспокоила его со времен выступлений за Боруссию Д. Об этом информирует официальный сайт Реала. С тех пор, как проблема обострилась осенью 2023 года, Джуд играет в защитной экипировке, что снизило риск дальнейших травм.

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Устав от этой ситуации, игрок решился на операцию, чтобы положить конец всем своим проблемам и подойти к сезону 2025/26 в пиковой форме. Вынужденный и необходимый перерыв поможет ему восстановить свою лучшую форму.

Как информирует Marca, полузащитник пропустит 12 недель. Его возвращение запланировано на середину октября.

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