Беллингем отклонил более выгодное предложение Манчестер Сити перед своим переходом в Реал. Летом полузащитник перешел из дортмундской Боруссии в стан "бланкос" за 103+31 млн евро на зарплату в 10-12 млн евро.

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Согласно The Athletic, в личном общении с партнёрами по Реалу Беллингем сказал, что Манчестер Сити предлагал ему гораздо больше денег, чем Реал. Джуд выбрал мадридский клуб, поскольку его привлекает статус "бланкос" – игроку нравится величие Реала.

Беллингем забил 10 мячей и оформил 3 голевые передачи в 10 матчах за "сливочных" на старте сезона во всех турнирах. В восьми из этих матчах Джуд был назван лучшим игроком встречи.

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