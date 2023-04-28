Полузащитник Борусии Д Джуд Беллингем может продолжить свою карьеру в Испании.

Реал уже некоторое время следит за молодой звездой дортмундцев. "Сливочные" постепенно искали подход к окружению Беллингема. Недавно они отправили своего представителя, чтобы поговорить с игроком и рассказать ему о преимуществах перехода в мадридскую команду. Подобную стратегию испанцы использовали, чтобы уговорить Чуамені покинуть Монако.

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Как сообщает AS, английский полузащитник согласился перейти летом в Реал. Единственное, что беспокоит руководство мадридцев – трансферная цена, которую может озвучить за своего игрока Боруссия Д. "Сливочные" начнут переговоры с немецким клубом в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 игр в составе дортмундцев, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Напомним, что Боруссия оценивала полузащитника в 120 миллионов евро.

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