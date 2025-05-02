Беллингем не смог завершить тренировку – седьмой игрок Реала рискует попасть в лазарет перед матчем против Барселоны
Ведущие игроки Реала физически "посыпались" в завершающий отрезок сезона.
Джуд Беллингем досрочно завершил командную тренировку из-за боли в бедре и продолжил работу только в спортзале, информирует Relevo.
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Пока Реал не паникует и уверяет, что ничего серьезного нет. Если же у Джуда таки обнаружат травму, то он рискует пропустить несколько матчей Ла Лиги. 4 мая "сливочные" будут принимать Сельту, а 11-го поедут в гости к Барселоне. За 5 туров до финиша чемпионата Реал отстает от каталонцев на 4 очка, поэтому не имеет права на ошибку.
Даже без Беллингема лазарет мадридцев переполнен. Карвахаль и Милитао травмированы давно, а в течение последних недель повреждения получили Камавинга, Менди, Рюдигер и Алаба. Эти шестеро в Класико точно не помогут Реалу.
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