"Гарет Саутгейт еще раньше должен был снимать с игры Беллингема или Фодена. Теперь ему, возможно, повезет, если Беллингем получит дисквалификацию. Если ему придется отсидеть, то это может быть даже благословением. Это может помочь команде.

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Мне не нравится его поведение – провокативные празднования, споры с судьями. У него явно проявляется эгоизм, надо быть осторожным. Без своих партнеров ты ничто. Кроме голов, он был незаметным в первых четырех играх Евро. Я подождал бы и посмотрел, где он будет через 2-3 года.

Нам не нужно лишний раз говорить о том, что он талантливый игрок, но произошли некоторые вещи, которые не следует делать", – цитирует Хаманна Daily Mail.

Напомним, роскошный гол Беллингема бисиклетой позволил Англии избежать вылета с Евро, а затем дожать Словакию в 1/8 финала. Джуд отметился еще и провокационным празднованием, за что рискует получить дисквалификацию на четвертьфинал против Швейцарии (6 июля).

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