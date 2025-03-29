Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем планирует повторить успех своего звездного брата Джуда. Он внимательно изучает варианты для следующего шага в карьере и может предпочесть менее именитый вариант из доступных. Речь идет о главном открытии этого сезона АПЛ Ноттингем Форест, пишет TEAMtalk.

Брат Беллингема может повторить путь Джуда – на него охотятся два гранда Бундеслиги

Главный фактор для Джоба – это стабильное игровое время. Именно поэтому он не рискует сразу перейти в топ-клуб уровня Реала, Ливерпуля, Манчестер Сити или МЮ, а подбирает более скромную команду, чтобы иметь достаточно практики для попадания в заявку сборной на ЧМ-2026. 19-летний игрок оценивается Сандерлендом примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов и Форест готов согласовать контракт с ним.

Напомним, что в текущем сезоне Джоб Беллингем отыграл 34 матча во всех турнирах за клуб, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

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