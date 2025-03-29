Беллингем может перейти в сенсацию АПЛ – брат звезды Реала определился со своим будущим
Джоб Беллингем своей великолепной игрой за Сандерленд заинтересовал Ноттингем Форест.
Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем планирует повторить успех своего звездного брата Джуда. Он внимательно изучает варианты для следующего шага в карьере и может предпочесть менее именитый вариант из доступных. Речь идет о главном открытии этого сезона АПЛ Ноттингем Форест, пишет TEAMtalk.
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Главный фактор для Джоба – это стабильное игровое время. Именно поэтому он не рискует сразу перейти в топ-клуб уровня Реала, Ливерпуля, Манчестер Сити или МЮ, а подбирает более скромную команду, чтобы иметь достаточно практики для попадания в заявку сборной на ЧМ-2026. 19-летний игрок оценивается Сандерлендом примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов и Форест готов согласовать контракт с ним.
Напомним, что в текущем сезоне Джоб Беллингем отыграл 34 матча во всех турнирах за клуб, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.
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