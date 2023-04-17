Полузащитник Борусси Д Джуд Беллингем решил взять время на размышления и не торопиться с переездом в другой чемпионат.

Футболистом немецкой команды заинтересованы несколько крупных клубов. После того как стало известно, что Ливерпуль выбывает из борьбы по Беллингему, у полузащитника осталось всего несколько вариантов. В частности, свой интерес не потеряли Реал, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

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Согласно информации Manchester Evening News, англичанин не хочет спешить с принятием решения и считает, что лучшим для него будет остаться в составе Боруссии Д по крайней мере еще на один год. Беллингем не хочет делать шаг, который для него не является "совершенно верным" и выбирать клуб, который ему не подходит.

Напомним, что контракт звездного полузащитника с немецким клубом истекает в 2025 году. В текущем сезоне Беллингем провел в Бундеслиге 27 матча. В его активе четыре гола и четыре результативных передачи. Потенциальный трансфер англичанина оценивается в 120 миллионов евро.

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