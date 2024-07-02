Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сможет помочь своей команде в четвертьфинале Евро-2024 со Швейцарией.

УЕФА проводит расследование относительно жеста 21-летнего англичанина во время матча со Словакией. Джуд Беллингем помахал рукой возле паха. Он назвал это “шуточным жестом в сторону близких друзей”.

"Промахтиану Пеналду": BBC унизило Роналду из-за незабитого пенальти на Евро-2024

По данным ESPN, этот поступок Беллингема не приведет к жестким санкциям со стороны УЕФА. Англичанину вряд ли грозит дисквалификация. Вероятнее всего, Джуда оштрафуют, если признают виновным в результате дисциплинарного расследования.

Напомним, что Англия сыграет в четвертьфинале Евро-2024 со Швейцарией. Этот матч запланирован на субботу, 6 июля.

Англия была в мгновении от эпического позора – Джуд в стиле Реала удержал сборную на Евро-2024, Кейн выбил героическую Словакию