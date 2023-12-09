"Будут ли Беллингему сейчас делать операцию на плече? Не сейчас, нет. Плечо – особенный сустав. Если его вывихнуть снова и снова, может понадобиться операция. Но сейчас Беллингем чувствует себя лучше.

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Джуд тренировался индивидуально. Он восстанавливается после удара по лодыжке, который получил в матче с Наполи. Беллингем должен заботиться о своем плече. Ему нужно провести специальную работу, чтобы укрепить его. Но это не влияет на его игру, в этом плане Джуд будет прогрессировать с каждым днем", – приводит слова Анчелотти ESPN.

К слову, после перехода в Реал Беллингем сыграл в 17 матчах за мадридцев, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

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